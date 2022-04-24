Во Франции стартовал второй тур выборов: за пост президента борются Макрон и Ле Пен. Все подробности

В воскресенье, 24 апреля, во Франции проходит второй тур президентских выборов во Франции. Французам предстоит выбрать нового президента из двух кандидатов - действующего главы государства Эммануэля Макрона от партии "Вперед, Республика" и лидера крайне правой политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Промежуточные экзитполы анонсированы в 12:00 и 17:00, а предварительные результаты голосования французы узнают около 20:00, когда закроются избирательные участки. Об этом сообщает Linternaute.

На заграничном избирательном округе голосование стартовало еще накануне, а в самой Франции избирательные участки открылись в 8:00 (9:00 по киевскому времени). И уже в 20:00 (21:00 по Киеву) французы предварительно узнают, кто же победил в президентской гонке.

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По данным социологических опросов, лидерство продолжает удерживать Эммануэль Макрон. За неделю после первого тура его рейтинг поднялся с с 53,5% до 55,5%. Марин Ле Пен за это время потеряла два пункта - с 46,5% до 44,5%.

По мнению социологов, Макрон может быть переизбран со средним результатом 56,6% - таковы результаты трех ключевых социологических опросов, проведенных во Франции перед вторым туром выборов.

Если Макрону удастся победить, он станет первым президентом Франции, который был переизбран на выборах. Если же победит Ле Пен - она станет не только первой женщиной на посту президента Франции, но и первой представительницей крайне правой политической силы в Елисейском дворце.

Известно, что сами кандидаты будут голосовать в разных местах: Эммануэль Макрон придет на избирательный участок в Ле-Туке, а Ле Пен проголосует в Энен-Бомон.

После завершения голосования Макрон выступит перед гражданами Франции у подножия Эйфелевой башни.

Напомним, что в первом туре президентских выборов ни один из кандидатов не набрал 50%, что позволило бы избрать нового главу Франции в один тур.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за неделю до выборов президента Франции Марин Ле Пен обвинили в хищении денег Европарламента.