Зеленский посетил Всемирную выставку "Экспо" в Дубае: что представляет Украина

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) побывали на Всемирной выставке "Экспо-2020" в городе Дубае, где ознакомились с презентацией национального павильона и экспозиции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Открытие ее в связи с пандемией COVID-19 перенесено на октябрь 2021 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На выставку прибыли министр экономики ОАЭ и другие должностные лица страны. Они говорили о важности сотрудничества в сфере торговли, в частности аграрной продукцией.

"Для Украины очень важно быть высоко представленной на выставке такого уровня. Мы среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в мире и делаем значительный вклад в продовольственную безопасность многих стран", – подчеркнул Зеленский.

В украинском павильоне рассказали, что тот заработает в тестовом режиме в начале августа 2021 года.

Здание общей площадью 2600 кв. м (4 этажа и 15 м высотой) будет оформлено с использованием украинской стилистики и орнамента, а архитектурный образ воплощает идею колоса пшеницы.

Тема павильона называется "Смарт Украины: соединяя мир", уточнила секретарь Координационного комитета по подготовке и обеспечению участия Украины в "Экспо-2020" Алина Шишкина.

Основная цель – это ребрендинг Украины как надежной страны-партнера, с которым хочется работать, торговать и которую хочется увидеть воочию, сказала она.

Шишкина рассказала, что на входе в павильон будет расположено пшеничное поле в виде карты Украины. Колоски будут трансформироваться из натуральной пшеницы в нанопшеницу из светодиодного волокна.

"Фактически это аллегория к трансформации Украины. От агрохабов к блокчейнам – такую Украину представляет наш павильон на Всемирной выставке "Экспо" в Дубае", – отметил президент.

Также в павильоне будут зоны, посвященные культуре и современному украинскому искусству.

Кроме того, Зеленский на выставке ознакомился с экспозицией павильона Sustainability, посвященного вопросам эффективного и рационального решения глобальных проблем устойчивого развития планеты, в частности, загрязнения Земли и изменения климата.

Ранее стало известно о том, что Зеленский во время официального визита в ОАЭ 14–15 февраля встречался с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил страны шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном.

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