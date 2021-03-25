Зеленский перечислил заслуги СБУ – введение санкций СНБО и подготовку к деоккупации Донбасса

Президент Владимир Зеленский поздравил работников Службы безопасности Украины с профессиональным праздником, перечислив достижения работы силового ведомства.

Приветствие опубликовано на официальной странице Офиса президента в Facebook по случаю 29-й годовщины создания СБУ.

"Уверен, что благодаря своим принципам, СБУ работает не для красивой статистики и не для славы, а ради славы Украины. Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. Без работы СБУ долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным", – сказал Зеленский.

Среди достижений СБУ он назвал задержание террористов, предотвращения терактов, противодействие информационным угрозам и иностранным агентам, ликвидации мощных преступных группировок и налоговых "скруток" на миллиарды гривен.

"Можно много и долго говорить о ваших достижениях, но и вам, и мне они прекрасно известны. Более того, я уверен, что благодаря вашим принципам вы работаете не для красивой статистики. И не для славы, а ради славы Украины", – подчеркнул гарант.

По словам Зеленского, среди стратегических задач СБУ – реформа и преобразования Службы в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб, а также подготовка к деоккупации Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава СБУ Иван Баканов озвучил на СНБО данные о тысячах расследований по госизмене и терроризму.