Зеленський зарахував до заслуг СБУ введення санкцій РНБО та підготовку до деокупації Донбасу

Президент Володимир Зеленський привітав працівників Служби безпеки України з професійним святом, перерахувавши досягнення роботи силового відомства.

Привітання опубліковано на офіційній сторінці Офісу президента в Facebook з нагоди 29-ї річниці створення СБУ.

"Упевнений, що завдяки своїм принципам СБУ працює не для красивої статистики й не для власної слави, а заради слави України. Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. Без роботи СБУ довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим", – сказав Зеленський.

Серед здобутків СБУ він назвав затримання терористів, запобігання терактам, протидію інформаційним загрозам та іноземним агентам, ліквідацію потужних злочинних угруповань і податкових "скруток" на мільярди гривень.

"Можна багато й довго говорити про ваші досягнення, але і вам, і мені вони чудово відомі. Більш того, я впевнений, що завдяки вашим принципам ви працюєте не для красивої статистики. І не для власної слави, а заради слави України", – наголосив гарант.

Зі слів Зеленського, серед стратегічних завдань СБУ – реформа та перетворення Служби відповідно до моделі найкращих світових спецслужб, а також підготовка до деокупації Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава СБУ Іван Баканов озвучив на РНБО дані про тисячі розслідувань по державній зраді та тероризму.