Зеленский пообещал установить памятник жертвам сбитого в Иране самолета

В Украине появится памятное место, посвященное жертвам сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом в годовщину трагедии в Facebook написал президент Владимир Зеленский.

"Совсем скоро будем иметь памятное место, куда могли бы прийти родственники, близкие погибших, просто граждане. Чтобы вспомнить, подумать, посидеть рядом со своими. И где можно было бы хотя бы частично избавиться от ощущения той безумной несправедливости от того, что произошло", – отметил он.

Гарант отметил, что трагедии такого масштаба – это всегда рубец на сердце нации.

"Уже ни у кого нет сомнений в том, что двумя ракетами были преступно забраны жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета. Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные", – сказал он.

Зеленский заверил, что все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности.

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