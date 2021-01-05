Иран передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ

Украина получила от Ирана проект технического отчета касательно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла под Тегераном 8 января 2020.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, это произошло еще в минувший четверг, 31 декабря, и теперь у Украины есть 2 месяца на собственные комментарии и замечания к тексту отчета.

"Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. У нас есть 2 месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Теперь слово подтверждается делом", – подчеркнул министр.

По его словам, что касается суммы компенсации, которая недавно попала в информационное пространство (речь идет о вероятности выплаты Ираном $150 000 на каждую жертву. – ред), то сейчас она обнародована только через СМИ. Никаких официальных сообщений по этому поводу Украина от Ирана не получала.

"Опыт последнего года научил нас, что следует крайне осторожно относиться к информации иранских СМИ и, что называется, фильтровать каждое сообщение. Пока я не получу официальное предложение от иранского правительства, мы не будем учитывать никакие сообщения в новостях о цифрах. Призываю украинцев делать так же. Вокруг этого вопроса много информационного шума", – подчеркнул Кулеба.

На уточнение OBOZREVATEL, почему же переговорный процесс между Украиной и Ираном, который признал свою вину в авиакатастрофе, продолжается уже целый год, министр указал на внутриполитические проблемы страны.

"Затягивание могу объяснить исключительно внутреннее-политическими раскладами Ирана. Там не все положительно оценили тот факт, что государство взяло на себя ответственность (за сбитый самолет. – ред.). Мы никоим образом не вмешиваемся в их внутренние дела, мы настроены на урегулирование этого вопроса. Потому что это не политика, не право и не деньги. Это вопрос морали перед близкими и родственниками жертв погибших", – подытожил Кулеба.

Полный текст интервью Дмитрия Кулебы OBOZREVATEL читайте в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа по координации помощи семьям жертв сбитого в Тегеране самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" требует привлечь к ответственности виновников авиакатастрофы.