Зеленский подписал закон об автофиксации нарушений габаритно-весовых норм

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №1534-ИХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля". Документ закрепляет возможность автоматической фиксации нарушений соответствующих параметров.

Об этом сообщается на странице официального интернет-представительства главы государства. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 3 июня 2021 года.

Отмечается, что закон расширяет также полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля. В частности, она имеет право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

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Кроме того, отныне для грузоотправителя будет установлена ответственность как первого звена в перевозках, а также значительно усилят ее для автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Как отметила пресс-служба президента, ранее глава государства подчеркивал, что перегруженный автотранспорт разрушает дорожную инфраструктуру, поэтому важно принять документ, который защитит дороги от этого и повысит уровень безопасности движения.

Напомним, в мае 2021 года Зеленский подписал закон, который отменит обязательную рассылку на почту нарушителям ПДД постановлений об административной ответственности, по которой ранее был уплачен штраф. "Письма счастья" посылать водителям будут только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения.

Также в июне президент ветировал закон, ослабляющий ответственность за недостоверное декларирование. Глава государства был уверен, что нормы документа давали законодательную лазейку недобросовестным декларантам, поскольку они могли не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации о нем.

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