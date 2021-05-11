Зеленский подписал закон о заочном осужденим, который ударит по "беглецам"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 мая, подписал закон, разрешающий в нашей стране заочное осуждение лиц.

За этот документ ("О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования") народные депутаты проголосовали 27 апреля. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Пресс-служба подчеркнула, что закон призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее для того, чтобы начать досудебное расследование или специальное судебное разбирательство относительно фигуранта-беглеца, нужно было объявить лицо в международный розыск. В то же время Интерпол иногда отказывал Украине в этом.

Документ, подписанный президентом, меняет подход и определяет два основания для осуществления указанных судебных и следственных действий:

если подозреваемый объявлен в международный розыск; если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда (при условии надлежащего уведомления о таком вызове) и находится на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.

Теперь следственный судья сможет заочно арестовывать таких подозреваемых.

Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии, но исключением являются несовершеннолетние.

Также закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса генерального прокурора сведений о подозреваемых, в отношении которых начато специальное досудебное расследование, не позднее суток после соответствующего постановления суда.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Ранее наше издание разобралось, кого смогут осудить заочно и какие дела Майдана "оживут" после обновленного законодательства.

Как писал OBOZREVATEL, языковой активист Святослав Литинский в суде добился отмены региональных языков на Закарпатье.