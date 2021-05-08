Языковой активист добился отмены региональных языков на Закарпатье и обратился к прокуратуре

Языковой активист Святослав Литинский сообщил, что в городах Виноградово и Берегово Закарпатской области полностью отменили региональные языки.

Об этом мужчина написал в Facebook, ссылаясь на документ. Он отметил, что новость является радостной и печальной одновременно, так как соответствующего решения добивался годами.

Литинский также обратился к Закарпатский областной прокуратуре, назвав ее "чиряком на теле Украины". По его словам, представители ведомства на протяжении нескольких лет судебной тяжбы ни прилагали никаких усилий, чтобы региональные языки отменили.

"В Виноградово и Берегово отменены региональные языки. Событие радостное и одновременно печальное. А печальное оно потому, что мне понадобилось два года судов, чтобы облпрокуратура сделала хоть какие-то шаги к отмене этих решений, а в результате даже не приложилась к этому", – написал активист.

Он добавил, что прошел более десятка судебных заседаний и трижды суды апелляционной инстанции, чтобы получить это счастливое сообщение.

"Неуважаемая Закарпатская областная прокуратура, "Закон. Честь. Достоинство", которые есть на щите, изображающем органы прокуратуры, – это явно не о вас. Вы чиряк на теле Украины", – подчеркнул языковой активист.

В комментариях к посту подписчики поддержали его и поблагодарили за упорный труд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Берегово Закарпатской области неизвестные расклеили провокационные листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения.