Зеленский подписал закон, которым лишил НАБУ статуса правоохранительного органа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Национальном антикоррупционном бюро. Теперь ведомство вместо правоохранительного станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

О подписании документа 8 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Его брифинг транслировался на странице Офиса президента в Facebook.

Закон был принят в Верховной Раде 19 октября. Он должен привести закон о НАБУ в соответствие с Конституцией.

Кроме того, что бюро теперь будет органом исполнительной власти, документ устанавливает правила взаимодействия НАБУ с Кабмином и другими органами власти во избежание вмешательства в его деятельность.

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Назначать и увольнять директора бюро теперь будет правительство, а не президент как раньше, по итогам конкурсной комиссии (в ней кроме граждан Украины будут международные эксперты).

При этом увольнение возможно в случае голосов двух третей министров. Оценивать, насколько НАБУ эффективно работает, будет правительственная комиссия, в которой также будут три международных эксперта.

Действующий директор ведомства Артем Сытник сохранит свою должность до окончания срока пребывания в должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, представительство ЕС в Украине ранее рекомендовало принять указанный закон. Там полагают, что документ гарантирует независимость и эффективность НАБУ.