Зеленский подписал указ о санкциях СНБО против Шария и главреда 'Страны' Гужвы

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о расширении пакета санкций в отношении блогера Анатолия Шария, главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы и приспешников оккупантов в Крыму и на Донбассе. Таким образом, глава государства ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 декабря 2021 года.

Указ №57/2022 опубликован на сайте президента в среду, 16 февраля. Ограничения теперь будут распространяться не только на основные домены сайтов "Шарий.Нет" и "Страна.UA", а также на другие ресурсы с идентичным содержанием.

В частности, решением СНБО санкции были уточнены в отношении Анатолия Шария, Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет". Изменения к ограничениям коснулись также Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной.

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Санкции против Шария, Гужвы и связанных с ними учреждений Зеленский ввел в действие еще в августе 2021 года. Ограничения против Гужвы и его жены, на которую зарегистрировано владеющее "Страной" ООО "Ласмак", означали закрытие указанного интернет-ресурса. "Страна" тогда заявила, что переходит в новый адрес – strana.news. При этом старый домен заблокировали украинские провайдеры, новый сейчас работает.

Новые изменения предусматривают, среди прочего, блокировку провайдерами доступа к веб-ресурсам размещенным на доменах и субдоменах strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, других веб-ресурсов, которые обеспечивают доступ к порталу Cтрана.ua.

Изменения в пакет санкций в отношении Шария предполагают блокировку доступа к ресурсам размещенным на доменах и субдоменах sharij.net, sharij.online, других веб-ресурсов, обеспечивающих доступ к порталу Шарий.net.

Отметим, что блогеру было сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). С февраля 2021 года он объявлен в розыск.

Кроме того, пакеты санкционных ограничений ведомство изменило также в отношении "заместителя генерального прокурора" "ЛНР" Вадима Лященко, а также в отношении членов так называемых "территориальных избирательных комиссий" во временно оккупированном Россией Крыму: Наталии Коваленко, Александре Осетровой и Юлии Рыбаковой.

Напомним, что персональные санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств и аннулирование или остановку лицензий и других разрешений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Высший административный суд Литвы отказал блогеру Анатолию Шарию в статусе политического беженца. Отметим, что в Украине против него введены санкции и обвиняются в государственной измене.