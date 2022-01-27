Суд в Литве окончательно отказал Шарию в политическом убежище, – адвокат

Высший административный суд Литвы отказал блогеру Анатолию Шарию в статусе политического беженца. Отметим, что в Украине против него введены санкции и обвиняют в государственной измене.

О принятом решении суда "Укринформу" сообщил адвокат Марк Фейгин. Таким образом, блогеру окончательно отказали в праве на политическое убежище.

"Наряду с бумагами, предоставленными украинской стороной, на это (решение суда) повлияли документы, предоставленные мной и моими литовскими коллегами", – сказал юрист.

Фейгин пояснил, что Шарий уже более пяти лет не проживал по литовским адресам, которые он указывал в документах.

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Теперь, пояснил он, блогер не имеет права находиться на территории Евросоюза.

В конце мая 2021 года стало известно, что Литва лишила Шария статуса беженца, а его все документы были аннулированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Шария и других представителей СМИ.

Кроме того, блогеру было сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Также расследование ведется против "Партии Шария" об отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов.