Зеленский поблагодарил Байдена за лидерство в помощи Украине: мы защищаем общие ценности

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского главу Джо Байдена за лидерство США в поддержке нашей страны на фоне полномасштабной войны. Сейчас Украина защищает общие ценности цивилизованного мира: демократию и свободу.

Об этом лидер украинского государства написал в пятницу, 29 апреля, в Twitter. "Ценим помощь Соединенных Штатов. Сегодня она нужна как никогда!" – отметил президент.

Зеленский поделился постом Байдена, где тот рассказал, что подписал запрос к Конгрессу США о критической безопасности, экономической и гуманитарной помощи для того, чтобы Украина продолжала противостоять путинской агрессии в решающий момент.

Видео дня

"Нам нужен этот законопроект, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу", – подчеркнул американский глава.

Напомним: Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить для Украины 33 млрд долларов на поддержку в войне с Россией.

Из этих средств более 20 млрд должны пойти непосредственно на оружие, 8,5 млрд – на прямую экономическую, а 3 млрд долларов – на гуманитарную и продовольственную помощь.

Кроме того, 28 апреля Палата представителей приняла историческое для Украины решение об осуществлении программы ленд-лиза. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и другие необходимые вещи. Это будет происходить по ускоренной процедуре.

Как писал OBOZREVATEL: