Зеленський очікує від Індії перегляду рішення щодо вакцини від COVID-19

Україна розраховує, що уряд Індії перегляне рішення про обмеження експорту вакцини від коронавірусу CoviShield від AstraZeneca.

За його словами, в країні і світі спостерігаються труднощі з вакцинацією у зв'язку з неможливістю придбати препарат, 27 березня повідомила пресслужба Офісу президента.

"Кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щодня. Звичайно, ці показники ще далекі від ідеалу, але треба визнати, що з відставанням від плану вакцинації зіткнулися і всі країни Європейського Союзу", – сказав президент.

Крім того, Зеленський зазначив те, що щеплення вакциною CoviShield в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам людей, красномовно свідчить про визнання її безпеки і якості.

Нагадаємо, що Індія тимчасово призупинила весь основний експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки SII. Це було зроблено, щоб задовольнити внутрішній попит через зростання кількості заражень.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні прибула перша партія вакцини проти коронавірусної хвороби CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.