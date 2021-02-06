Зеленский ответил Рабиновичу на "зеленый фашизм": мог бы задеть за живое вас – не стану

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу не удалось задеть его словами о "зеленом фашизме" после блокировки телеканалов, подконтрольных представителю этой же политической силы Виктору Медведчуку.

Скандальное высказывание Рабиновича глава страны прокомментировал в новом видео, которое было обнародовано на YouTube-канале Офиса президента в пятницу, 5 февраля (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Зеленский не назвал имя народного депутата, но процитировал его слова.

"На днях один депутат с анекдотической фамилией и нешуточным многомиллионным состоянием заявил, что в Украине началась эпоха "зеленого фашизма".

Знаете, братьев моего деда Семена вместе с их семьями убили нацисты. А дед в это время был на фронте. В итоге он прошел всю войну и вернулся победителем. Вы хотели этой фразой задеть меня за живое? Отвечаю вам: не вышло. Я мог бы ответить вам тем же и задеть за живое вас – не стану", – сказал президент.

Напомним, член ОПЗЖ Рабинович эмоционально возмутился с трибуны Верховной Рады из-за санкций против "112 Украина", ZIK и NewsOne. Он сорвался на крик и даже стал петь советскую песню времен Второй мировой войны, а также заговорил о "зеленом фашизме".

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что санкции против телеканалов Медведчука были введены по "весомым, железобетонным причинам".