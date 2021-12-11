Зеленский ответил президенту Хорватии после визита премьера в Украину: это не шарлатанство

Президент Владимир Зеленский ответил своему коллеге из Хорватии Зорану Милановичу, который раскритиковал премьер-министра Андрея Пленковича после визита в Украину.

По словам Зеленского, если бы у границ Хорватии стояло стотысячное войско, Миланович назвал бы приезд главы правительства не шарлатанством, а проявлением солидарности. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы", – отреагировал на слова коллеги Зеленский.

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Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності та дружби. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021

Накануне Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали совместную декларацию о европейских перспективах нашей страны. Таким образом западный партнер официально поддержал реформы, внедренные украинским правительством для реализации права на вступление в Евросоюз.

В свою очередь издание 24sata написало, что президент Хорватии выразил симпатию Украине, однако считает приезд главы хорватского правительства в Киев "чистым шарлатанством".

"Премьер-министр находится в Украине. Я симпатизирую Украине, и я не ненавижу Россию, довольно неловкое положение, но 100 000 российских солдат находятся на границе с Украиной, и вы не знаете, что будет завтра. Что означает это проявление бесконечной любви? Это внешняя политика Хорватии? Или она должна быть эгоистичной? Если конфликт усилится, Пленкович сбежит в Брюссель, но солдаты туда не пойдут. Так проводится внешняя политика? Это ужасно серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство, пусть украинцы не обижаются, мне симпатичны, это непросто, но история намного сложнее", - сказал президент Хорватии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы новые доказательства стягивания войск России к границе Украины. Речь идет о нескольких танковых дивизиях и военных формированиях.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не считают, что Россия блефует, наращивая концентрацию своих войск возле границы с Украиной.

В свою очередь, разведка Соединенных Штатов Америки продолжает наблюдать за передвижением российских войск у украинской границы и фиксирует увеличение их численности. В США призывают Кремль быть более прозрачным и озвучить истинные намерения относительно скопления своих сил.