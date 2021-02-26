Зеленский отстранил судью Тупицкого: издан указ
Президент Владимир Зеленский отстранил на месяц главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.
Об этом говорится в соответствующем указе главы государства №79/2021 от 26 февраля. В документе отмечается, что речь идет о должности судьи КСУ.
Судья будет отстранен с должности с воскресенья, 28 февраля.
"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", – сказано в документе.
Напомним, что Тупицкий в январе получил зарплату в размере 320 тыс. грн. При этом на работу в здание учреждения его не допускали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ГБР предъявили подозрение отстраненному от должности председателю Конституционного суда Александру Тупицкому в совершении уголовных преступлений против правосудия.
Сотрудники Управления государственной охраны не пропустили в здание Конституционного суда Тупицкого.
Позже он пожаловался председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову на сотрудников государственной охраны, которые не пускали его на рабочее место.