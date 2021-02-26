Зеленский отстранил судью Тупицкого: издан указ

Президент Владимир Зеленский отстранил на месяц главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства №79/2021 от 26 февраля. В документе отмечается, что речь идет о должности судьи КСУ.

Судья будет отстранен с должности с воскресенья, 28 февраля.

"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", – сказано в документе.

Напомним, что Тупицкий в январе получил зарплату в размере 320 тыс. грн. При этом на работу в здание учреждения его не допускали.

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