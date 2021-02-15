Зеленский отреагировал на смерть дипломата Камышева

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким посла Украины в Китайской Народной Республике Сергея Камышева, скончавшегося накануне.

Об этом гарант написал в своем Twitter. Украинское посольство дипломат возглавлял в 2004-2009 годах, а в октябре 2019-го нынешний глава государства повторно назначил его на эту должность.

"Искренние соболезнования семье и друзьям Сергея Камышева, посла Украины в КНР. Он верно служил Украине. Благодарен за его вклад в укрепление дружбы Украины с Азией и Ближним Востоком. Светлая память", – отметил Зеленский.

Напомним, что Сергей Камышев умер в воскресенье, 14 февраля. Предварительно, жизнь 64-летнего дипломата забрал обширный инфаркт.

Эмоционально на его смерть отреагировал экс-глава ОПУ Андрей Богдан, заявив, что последние полгода Камышева "терроризировали увольнением".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону ООС для установления всех обстоятельств гибели трех защитников в районе Новолуганского.