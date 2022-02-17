Зеленский обсудил с президентом Евросовета эскалацию на Донбассе и заявил, что Украина не видит отвода войск РФ

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре проинформировал президента Европейского совета Шарля Мишеля об эскалации на Донбассе, в частности об обстреле детского сада в Станице Луганской. Также глава государства рассказал, что Украина не видит доказательств отвода российских войск от своих границ.

Кроме того Зеленский поднял вопрос целесообразности фиксации всех нарушений на Донбассе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Президент рассказал главе Евросовета, что на востоке Украины сегодня недостаточно сил и средств ОБСЕ, чтобы объективно фиксировать все происходящие нарушения режима тишины.

"Эта ситуация в очередной раз доказала, что эвакуация дипломатов и представителей ОБСЕ из Украины сейчас не ко времени. Важно, чтобы дипломаты и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ оставались на своих местах в Украине. Мониторинговая деятельность крайне важна. Это является дополнительным фактором сдерживания", – заявил Зеленский.

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В свою очередь Шарль Мишель поддержал позицию относительно необходимости сохранения миссий ОБСЕ в Украине и подтвердил приверженность политико-дипломатическим усилиям с целью разблокирования мирного процесса. Также президент Евросовета пообещал обсудить с европейскими лидерами предоставленную Зеленским информацию.

Стоит отметить, что по информации штаба Операции объединенных сил, по состоянию на 15:00 17 февраля, вооруженные формирования РФ начали провокационные обстрелы около 5 часов утра. За этот период было зафиксировано 42 обстрела в направлении десяти населенных пунктов. При этом сообщается, что в Марьинке был ранен мирный житель. Всего оккупанты выпустили в сторону Вооруженных сил Украины 574 боеприпаса.

Напомним, вооруженные формирования России утром в четверг, 17 февраля, прибегли к артиллерийскому обстрелу поселка Станица Луганская на Донбассе. Один из снарядов попал в детский сад, где в этот момент находились 38 детей и сотрудников – трое взрослых, две женщины и мужчина, получили контузии.

Ранее Зеленский отреагировал на обстрел вооруженными формированиями Российской Федерации детского садика в поселке Станица Луганская на Донбассе. Президент назвал незаконные действия оккупантов большой провокацией.