Зеленский – об украинском спецназе: вы стали гордостью и элитой украинской армии. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая молодая и современная составляющая Вооруженных сил – Силы специальных операций – сегодня является элитой армии государства и его гордостью. Воинов-спецназначенцев он назвал Героями.

Так главнокомандующий поздравил их с Днем ССО, который отмечают 29 июля. Гарант посетил мероприятия по этому случаю в Житомирской области, информирует пресс-служба ОПУ, публикуя видео на Facebook-странице (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Зеленский отметил, что Силы спецопераций были созданы во время агрессии России против Украины, а их бойцы одними из первых столкнулись с врагом на фронте.

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"В сложных условиях и за короткое время вы стали гордостью и элитой украинской армии. Вы молодой, но одновременно самый современный род войск", – отметил президент.

Он также напомнил, почему профессиональный праздник спецназначенцы отмечают именно 29 июля. Это связано с событиями этой даты в 2014 году, хотя ССО в Украине были созданы в 2016-м.

"Один из самых трагических дней в истории ваших сил, когда в 2014-м в Донецкой области в селе Латышево, попав в засаду, погибли 10 спецназовцев", – подчеркнул Зеленский.

Гарант добавлял, что сегодня подразделение Сил специальных операций ВСУ выполнило более 10 тысяч спецзаданий. Также больше 600 воинов из рядов ССО получили государственные награды, а семеро стали героями Украины.

"26 мая 2014 года именно спецназовцы начали первыми оборону Донецкого аэропорта, убив первым выстрелом оператора ПЗРК боевиков. 27 мая первыми зашли в новым терминал ДАП. ССО первыми в 2020 году перешли на военную структуру штабов армий стран НАТО и первыми изменили образцы советского снайперского оружия на современные комплексы украинского производства", – подчеркнул Зеленский.

Подробнее о задачах Сил специальных операций в Украине и особенностях отбора в ряды этого подразделения читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент уволил с должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Корнейчука, назначив вместо него Сергея Шапталу. А также командующего Объединенных сил Владимира Кравченко, которого заменил Александр Павлюк.