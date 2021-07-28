Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ и командующего ООС: что известно о назначенных генералах. Фото

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Корнийчук уволен со своей должности. Вместо него назначен Сергей Шаптала.

Соответствующие указы №326/2021 и №327/2021 подписал президент Украины Владимир Зеленский. Также глава государства сменил командующего Объединенных сил.

Так, вместо генерал-лейтенанта Владимира Кравченко (указ №328/2021) назначен Александр Павлюк (указ №329/2021).

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Еще одним изменением в командовании ВСУ стало увольнение командующего Десантно-штурмовых войск Евгения Мойсюка (№330/2021). На эту должность пока никто не назначен.

В то же время Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Олега Синайко (№331/2021).

Генерал-майор Сергей Шаптала, 1973 года рождения, был командиром 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады. Также он занимал пост первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Юг".

Имеет звание Герой Украины, которое получил в 2015 году.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, 1970 года рождения, командовал оперативным командованием "Запад" с 2017 по 2020 годы.

Также в 2016 году получил орден Богдана Хмельницкого II степени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вместо Руслана Хомчака, который станет первым заместителем секретаря СНБО, пост главнокомандующего занял боевой генерал Валерий Залужный.