Зеленский – об оккупации Крыма Россией: это не их земля, они вернутся к себе домой. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупированные Российской Федерацией Крым, Донецкая и Луганская области скоро вернутся в состав Украины. Он отметил, что это не земли страны-агрессора, оккупантов, которые никогда не будут любить их как украинцы.

Об этом глава государства сказал в эфире телеканала "Дом", который вещает на временно оккупированных территориях. В эфире он говорил по-русски, ролик опубликовал Telegram-канал Zelenskiy_official (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Гарант согласился, что чем больше возможностей и доступности делает Киев для людей, которые живут на линии разграничения, тем больше РФ и так называемая самопровозглашенная власть Крыма и ОРДЛО ограничивают любые контакты.

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"Потому что ты или любишь эту страну, или нет. Любишь – украинец, ни – гость, путешественник", – пояснил Зеленский.

По его словам, те люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как украинцы.

"Потому что для тебя эта природа уникальна, море – детство, рапаны вкусные. Сейчас, когда пробую, то ищу: а где же песочек. Ведь в детстве было так – на зубах. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю. Кострополь, Жуковка, палатка, прыгал с 14-метровой скалы – удивлял тогда будущую жену. Я там жил, это моя земля, а не их. Они там не будут жить, их поколения там не будет расти, и умирать за нашу землю они не будут", – поделился откровениями президент.

Глава государства подчеркнул, что Крым никогда не будет землей РФ, как бы агрессор не пытался переписать историю.

"Все они (оккупированные территории. – Ред.) скоро вернутся домой. Это лишь вопрос времени", – подытожил Зеленский.

Отметим: государственный телеканал "Дом", созданный в Украине для жителей неподконтрольных территорий, продемонстрировал карту России с обозначением на ней оккупированного Крыма. После скандала в СМИ заявили, что это была "техническая ошибка", и обратились в СБУ. Виновный сотрудник якобы был установлен.

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