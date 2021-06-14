Зеленский ответил лидерам G7 на решение по агрессии России на Донбассе и в Крыму

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Большой семерки за высказанную поддержку независимости и суверенитета Украины и реформ, к реализации которых движется страна. А особенно – за четкую позицию в отношении агрессии России.

Напомним: на саммите G7 осудили "дестабилизирующие действия" РФ и призвали ее отвести все свои войска от украинских границ. Комментарий гаранта опубликовала его пресс-служба вечером 13 июня.

"Благодарен лидерам Британии, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. И за призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым – это Украина", – заявил Зеленский.

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Отметим: в последний день саммита 13 июня в "Группе семи" заявили, что Россия – сторона конфликта на Донбассе, а не посредник. Президенты и топовые политики призвали РФ и поддерживаемые ею незаконные вооруженные формирования взаимодействовать в ходе переговорного процесса по Донбассу с другими его сторонами и соблюдать режим прекращения огня.

"Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощряя дальнейшее развитие, прогресс в реформах", – говорилось в коммюнике.

Ранее Зеленский выразил убеждение, что РФ стянула свои войска к украинским границ, чтобы создать напряженность и продемонстрировать Западу "кто здесь хозяин". Однако отметил, что Украина смогла противостоять этой агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины дал большое интервью американскому изданию, в котором уделил большое внимание отношениям с США. В частности, он выразил недовольство из-за подыгрывания Вашингтона России в вопросе реализации проекта "Северный поток-2", однако заверил, что западные партнеры готовы поддержать нас военной помощью.