Страны G7 назвали РФ стороной конфликта на Донбассе и пообещали наказать причастных к аресту Протасевича. Главные решения саммита

Страны Большой семерки подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президенты и топовые политики государств G7 в очередной раз осудили "дестабилизирующие действия" России и призвали ее прикрыть свою агрессию против нашей страны, отвести все войска.

Ко всему прочему они выразили обеспокоенность нападками белорусских властей на права человека, а еще запросили транспарентное расследование причин возникновения пандемии COVID-19. Об этом говорится в коммюнике саммита G7 – как известно, 13 июня на британском полуострове Корнуолл прошел последний день встречи лидеров Британии, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США. OBOZREVATEL собрал главные решения.

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"Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами, а также вывести российские вооруженные силы и технику на восточной границе Украины и Крымском полуострове", – подчеркивается в документе.

В "Группе семи" отметили: они твердо придерживаются мнения, что Россия является именно стороной конфликта на Донбассе, а не посредником. Помимо этого, лидеры подтвердили свою поддержку "нормандского процесса" для обеспечения выполнения Минских соглашений. А РФ и поддерживаемые ею незаконные вооруженные формирования на Донбассе в G7 призвали конструктивно взаимодействовать со сторонами переговорного процесса и соблюдать режим прекращения огня.

"Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощряя дальнейшее развитие, прогресс в реформах", – говорится в коммюнике.

Лидеры G7 заявили, что все еще заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, поэтому продолжат взаимодействовать с ней там, где есть области, представляющие взаимный интерес. Но при этом они призвали Кремль прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в дела других стран, демократических систем, а также выполнять свои международные обязательства и в области прав человека.

Правительство РФ призвали:

срочно расследовать и достоверно объяснить случаи использования "химического оружия" (отсылка к отравлению Навального. – Ред.);

положить конец систематическим репрессиям против независимого гражданского общества и СМИ;

пресечь попытки и привлечь к ответственности тех, кто в пределах РФ использует программы-вымогатели, злоупотребление виртуальной валютой для отмывания средств и другие киберпреступления.

Ко всему прочему лидеры "Группы семи" выразили обеспокоенность продолжающимися нападками белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право. В частности, на примере вынужденной посадки самолета Ryanair, задержания журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

В G7 пообещали совместно работать над тем, чтобы привлечь виновных в этом лиц к ответственности, в том числе путем наложения санкций. При этом политики будут продолжать поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси.

Режим самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко призвали:

изучить и реализовать все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);

пойти на конструктивный диалог со всеми слоями общества;

провести новые свободные и справедливые выборы.

Лидеры страны Большой семерки запросили проведение транспарентного расследования в Китае причин возникновения коронавируса.

Они также подчеркнули, что в рамках борьбы против COVID-19 намерены бесплатно передать для вакцинации в других государствах 1 млрд доз вакцин.

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