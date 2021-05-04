Зеленский – о вступлении в ЕС: украинцы уже сегодня влияют на судьбу Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы уже сегодня влияют на судьбу Европы и вступление нашей страны в Европейский союз.

Об этом говорится в сообщении сайта президента по итогам визита главы государства в Польшу. Зеленский отметил, что в частности в Украине решается, каким будет будущее Европы.

"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружестве европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития", – отметил президент.

По словам Зеленского, Украина проводит трансформацию, которая приближает ее к вступлению в ЕС.

"Реформы, которые на протяжении десятилетий откладывались или внедрялись лишь частично, наконец обеспечиваются законодательно и усиливают государство на институциональном уровне. Экономические отношения в нашей стране приобретают необходимую прозрачность для устойчивого роста. Имплементируя Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, мы продвинулись так далеко, что модернизация Соглашения – вполне справедливая задача, над которой уже работаем с европейскими партнерами", – отметил глава государства.

Напомним, Зеленский вместе с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы по приглашению президента Польши Анджея Дуды принял участие в торжествах по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой. Лидеры стран вели разговор о Европе, ее прошлом и будущем, обсуждали сотрудничество. По итогам визита было подписано пятистороннюю декларацию.

"Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Европа, что объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности", – говорилось в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский выступил в Польше на саммите президентов, где рассказал о войне на Донбассе и агрессии России.