Зеленский о встрече с Путиным: я скажу ему все, что думает украинский народ, уничтожая нас, он уничтожает себя

Путин не планирует останавливаться на Украине, он хочет захватить Балтийские и другие страны, когда-то входившие в СССР, и наше государство для него – промежуток к такой цели. Но уничтожая украинский народ, кровавый диктатор уничтожает себя.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью европейским общественным вещателям. В частности, он сказал о рисках Третьей мировой войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Зеленского, если Путин будет использовать все свои силы на границах со странами Европы или НАТО – это будет Третья мировая. И предвестником ее станет провал прямых переговоров с агрессором.

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"Если провалятся наши с ним переговоры, можно будет точно сказать, что он неслучайно ставит такие условия, чтобы мы не смогли согласиться. Для того чтобы потом сказать: они же просто не захотели мира. Как только он будет использовать — если будет — все свои силы на границах со странами Европы или странами НАТО, это будет Третья мировая", – отметил президент.

Зеленский также рассказал, что он хочет сказать Путину на переговорах и чего хочет на них добиться.

"Я буду очень подробно с ним проговаривать все вопросы, не оставляя возможности к будущим рискам нашего государства. Я буду пытаться пройти все, что смущает и чем недовольна РФ, и скажу все, что думает украинский народ. Подробно. Если у меня будет возможность и у России будет желание, то мы пройдем все вопросы. Решим ли мы их все? Нет. Но шанс, что часть сможем — хотя бы остановить войну", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что не хочет, чтобы украинцы вошли в историю как нация, которая героически погибла и которой больше нет. Но россияне во главе с Путиным, уничтожая нас, уничтожают самих себя. При этом у них даже героизма не останется.

"Уничтожая нас, он точно уничтожает себя. Я не хочу, чтобы мы вошли в историю как герои и как нация, которой нет. Я не хочу этого. Я не хочу такого героизма для украинского народа. И близко не хочу. Но они, когда будут уничтожены, у них даже героизма не останется", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский выступил с обращением к украинцам. Он подчеркнул, что ВСУ уже сбили столько самолетов оккупантов, что приходится думать, есть ли у них здравый смысл.

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