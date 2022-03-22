ВСУ уже сбили столько самолетов оккупантов, что приходится думать, есть ли у них здравый смысл: Зеленский выступил с обращением

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением. В нем он рассказал об итогах дня, в частности о переговорах с западными лидерами.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram Офиса президента. Также глава государства отметил, что уже сбито столько самолетов и вертолетов россиян, что теперь неясно, остался ли у них здравый смысл (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Завершился наш 26-й день полномасштабной войны. После 8 лет агрессии на востоке нашей страны. Враг пытается понемногу шевелиться: где-то перейти в наступление, где-то захватить дорогу, где-то переправиться через реку. Украинская армия – молоды – отбивает эти попытки и сдерживает оккупантов", – сказал Зеленский.

Видео дня

Президент отметил, что под Чугуевом был сбит очередной вражеский самолет.

"Наши военные уже насбивали столько российских самолетов и вертолетов, что остается только удивляться: что, у их пилотов вместо разума? Неужели также пустота? Я сказал также не случайно, потому что пустота у них точно вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми" – сказал он.

Также он напомнил, что за минувшие сутки оккупанты били из "Градов" по Житомирской области, где получили достойный ответ, а в Харькове был убит бывший заключенный нацистских лагерей Борис Романченко.

Кроме того, глава государства обратил внимание, что в Херсоне россияне стреляли по людям, которые вышли без оружия за свою свободу.

"Российские военные даже не знают, что это такое – иметь свободу. Их нагнали, будто осужденных… осужденных на смерть", – прокомментировал он.

Зеленский добавил, что в Запорожской области под обстрел попала колонна с мирными жителями – там было много детей, четверо из них госпитализированы и двое в тяжелом состоянии.

Кроме того, глава государства рассказал о работе восьми гуманитарных коридоров на протяжение дня. Удалось спасти более 8 тысяч человек и доставить 200 тонн гуманитарной помощи.

Президент провел также переговоры с западными лидерами.

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