Названо точное время встречи Зеленского с Байденом: будет ли пресс-конференция

Официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена пройдет в среду, 1 сентября. Она состоится в 14:00 (21:00 по Киеву.)

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Добавим, что о совместной пресс-конференции по итогам встречи в графике Байдена не сказано.

В сообщении отмечено, что лидер американцев намерен выразить "неизменную поддержку" Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе".

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ночь на вторник, 31 августа, прибыли в США.

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31 августа Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Между странами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны.

Зеленский заявил, что западные страны видят вступление Украины в НАТО как стратегию. Однако, по его словам, у нас нет на это времени.

Зеленский провел встречу с директором американского государственного космического агенства NASA Биллом Нельсоном. Переговоры украинский лидер назвал плодотворными.

Кроме того, в США подписали меморандум о строительстве в Украине 5 энергоблоков на 30 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сказали, что следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. В Кремле считают, что Штаты могут повлиять на главу нашей страны на пути реализации Минских соглашений по Донбассу.