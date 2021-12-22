Зеленский – о переговорах с РФ: Путин не Бог, чтобы в него верить, нам нужны разные форматы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужны разные форматы переговоров по Донбассу. В том числе и прямые с лидером страны-агрессора.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область 21 декабря, передает LIGA.net. Журналисты спросили у главы государства, верит ли он в то, что встреча с Владимиром Путиным тет-а-тет состоится. Зеленский сказал, что тот "не Бог, чтобы в него верить" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Президент РФ для меня не Бог, чтобы в него верить или нет", – сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что считает важным строить новые форматы встреч.

При этом, он пояснил, что такие форматы не означают отмену "нормандского формата".

Также он отметил, что пока никакого общения с Путиным, в том числе по телефону, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента Украины заявили, что надеются на помощь западных партнеров в прямых переговорах с Путиным. У президента РФ позднее заявили, что никакой подготовки встречи глав государств пока не ведется.