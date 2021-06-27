В ТКГ сказали, зачем Россия раздает свои паспорта жителям Донбасса

Россия продолжает активно выдавать свои паспорта жителям на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, потому что пытается тем самым приостановить оттуда поток беженцев. Также в массовой паспортизации украинцев у Москвы есть интерес, учитывая приближение парламентских выборов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова. Она заметила, что темпы получения украинскими гражданами российских паспортов влекут за собой настоящую социальную катастрофу.

"Люди продолжают покидать неподконтрольные территории, уезжая не только в Украину или Россию, а в любые возможные страны. Для того, чтоб это остановить, Москва предпринимает всевозможные меры, чтобы вручить свои паспорта максимальному количеству людей. Но для самих жителей ОРДЛО это станет настоящей гуманитарной катастрофой. Они не смогут ни в Украину приехать и получить свою пенсию, ни полечиться, ни учить детей, ни общаться с родными, и многие другие проблемы", – заметила делегат.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Украины осудили Россию за выдачу паспортов украинскому населению на оккупированных территориях Донбасса, поскольку это противоречит и нарушает Минские договоренности.