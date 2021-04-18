Папа Римский обеспокоился обострением на Донбассе и помолился за украинцев

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность по поводу роста военной активности на востоке Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников.

Об этом он сказал во время традиционной воскресной проповеди 18 апреля на площади Святого Петра в Ватикане. Его слова цитирует Vatican News (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С беспокойством слежу за ростом военной деятельности. Пожалуйста, настойчиво прошу предотвратить рост напряжения, чтобы наоборот осуществлялись жесты, способные поддерживать взаимное доверие и способствовать примирению и миру, которые очень нужны и очень желательны", – призвал понтифик.

Он указал на тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе и выразил свою духовную близость с украинским народом.

Также глава Католической Церкви проговорил вместе с паломниками в Ватикане молитву за жителей временно оккупированных районов украинского Донбасса, опять таки призвав способствовать миру и предотвратить эскалацию насилия.

Напомним: недавно Папа Франциск в своем пасхальном послании вспомнил войну на востоке Украины. Священнослужитель пожелал скорейшего возвращения пленных домой. Также глава Ватикана выразил поддержку пострадавшим в военных конфликтах.

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