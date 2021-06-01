Зеленский назвал союзное государство РФ и Беларуси угрозой для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что проект союзного государства между Россией и Беларусью в случае реализации станет настоящей угрозой для Украины. По его словам, усиленное партнерство Москвы и Минска будет оказывать давление на Киев.

В частности, гарант подчеркнул, что фактическое объединение двух государств интегрирует их оборонное сотрудничество. Об этом он сказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Беларусь настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление", – выразил убеждение Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня наблюдается очень опасная ситуация в Беларуси на северной границе Украины. В частности, "там находится армия под командованием белорусского режима". Также всем очевидно, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями между собой.

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"Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими вооруженными силами. С этой стороны мы тоже видим опасности для себя – вплоть до реального союзного государства между Россией и Беларусью", – добавил Зеленский.

Это конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Договор о его создании был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, а вступил он в силу 26 января 2000-го после обмена ратификационными грамотами между на тот момент и. о. президента РФ Владимиром Путиным и главой Беларуси Александром Лукашенко.

В конце 2019 года страны утвердили дорожную карту более углубленной интеграции Беларуси в составе союзного государства.

При этом на пути завершения его образования как реального государственного образования стала позиция Лукашенко, который не хочет терять свою власть в результате ликвидации Беларуси в рамках союзного государства.

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