В Беларуси сожгли портреты "убийцы и вора" Путина после поездки Лукашенко в Москву. Фото и видео

В Беларуси активисты на камеру сожгли портреты президента России Владимира Путина, а также расклеили на улицах оппозиционные плакаты.

Так, в Минске, Гродно, Могилеве появились изображения самопровозглашенного главы страны Александра Лукашенко и президента РФ с надписями "Кремль – руки прочь от Беларуси" и "Путин – вор и убийца". Об этом пишет "Радио свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналисты отметили, что анонимные активисты устроили свои акции после визита Лукашенко в Москву, который состоялся 22 апреля. Таким образом жители Беларуси выразили свое отношение к "дружбе" их государства с РФ.

Уточняется, что портреты российского президента подожгли в Гродно вблизи мелового карьера и в Минске. Плакаты появились в столице в микрорайоне Курасовщина, возле Музея валунов, лесопарка "Медвежино" и на улице Рафиева.

Кроме того, как видно на фотографиях, в некоторых городах появились надписи, намекающие на нецензурное выражение в отношении Путина.

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