В Беларуси сожгли портреты "убийцы и вора" Путина после поездки Лукашенко в Москву. Фото и видео
В Беларуси активисты на камеру сожгли портреты президента России Владимира Путина, а также расклеили на улицах оппозиционные плакаты.
Так, в Минске, Гродно, Могилеве появились изображения самопровозглашенного главы страны Александра Лукашенко и президента РФ с надписями "Кремль – руки прочь от Беларуси" и "Путин – вор и убийца". Об этом пишет "Радио свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Журналисты отметили, что анонимные активисты устроили свои акции после визита Лукашенко в Москву, который состоялся 22 апреля. Таким образом жители Беларуси выразили свое отношение к "дружбе" их государства с РФ.
Уточняется, что портреты российского президента подожгли в Гродно вблизи мелового карьера и в Минске. Плакаты появились в столице в микрорайоне Курасовщина, возле Музея валунов, лесопарка "Медвежино" и на улице Рафиева.
Кроме того, как видно на фотографиях, в некоторых городах появились надписи, намекающие на нецензурное выражение в отношении Путина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Лукашенко заявил, что зоной ответственности белорусской армии является Запад, поэтому в случае "нападения" в тылу развернется Россия.
Белорусский политик также говорил о том, что президент РФ Путин якобы передавал Украине "хорошие предложения" касательно Донбасса, но украинская сторона отказалась.