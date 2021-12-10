Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА. Фото и биография

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил на должность главы Закарпатской областной государственной администрации Виктора Микиту. Документ вступает в силу с этого дня.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Офиса президента. Микита был сотрудником Службы государственной безопасности и подал в отставку в связи с новым назначением.

"На данный момент я – действующий сотрудник Службы безопасности. Работал в разных сферах – и юристом, и в частных предприятиях. Родом из Закарпатья, мне известны проблемы этого региона. Когда мне доверят пост руководителя области, то в качестве своих дальнейших действий вижу решение многих вопросов, в том числе основных: продолжение президентской программы "Большое строительство", проблема пандемии и улучшение ситуации по вакцинации, третий вопрос – экономическое развитие региона", – обратился будущий губернатор во время своего представления в Кабмине 9 декабря.

Видео дня

Новоназначенный губернатор в 2015-2018 годах являлся руководителем спецподразделения СБУ Закарпатья по борьбе с организованной преступностью, а в 2013-2014 годах служил в Донецке.

Вместе с супругой растит 4 детей, один из которых взят из детского дома.

Согласно декларации о доходах, Микита за 2020 год заработал 562 тысячи гривен, а его жена – 1,5 млн гривен. Наличными семья хранит 1,5 млн гривен и $30 тысяч, а на банковском счету – еще 134 тысячи гривен. Супруги владеют автомобилем Audi A6 2018 года выпуска и несколькими тягачами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что Виктор Микита якобы совершил нападение на сотрудника адвокатской фирмы в 2017 году.