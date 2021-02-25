Зеленский назначил экс-главу Минфина Маркарову послом Украины в США

Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 февраля, назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Глава страны подписал соответствующий указ (№75/2021), сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский поздравил бывшего министра с новой должностью и отметил, что ее кандидатура "имеет три ключевые преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США", говорится в сообщении пресс-службы.

"Убежден, что эти три фактора являются формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США", – заявил Зеленский.

Президент также назвал задачи Маркаровой:

в первую очередь, по словам Зеленского, это налаживание эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена.

активная работа с Конгрессом, поддержка постоянного диалога с законодателями и укрепление двухпартийной поддержки Украины.

привлечение США к процессу урегулирования на Донбассе, к усилиям по деоккупации Крыма.

работа над усилением американских санкций против России, в частности по проекту "Северный поток – 2";

обеспечение поддержки Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ.

Также, по словам главы страны, среди основных задач нового посла – способствовать продолжению поддержки со стороны Соединенных Штатов внутренней трансформации Украины для улучшения благосостояния граждан.

Президент сказал, что уверен в том, что Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: "в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей и чего я от них требую".

Напомним, Маркарова была на должности министра финансов Украины с 8 июня 2018 года (до 22 ноября – и.о.) до 4 марта 2020-го.

Высшее образование она получила в Киево-Могилянской академии, которую окончила по специальности "экология", а также в Соединенных Штатах Америки, в университете Индианы.

Три года Маркарова работала в США, советником в фонде под названием Western NIS Enterprise Fund. Кроме того, в 2000-м году она проходила практику во Всемирном банке в Штатах.

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