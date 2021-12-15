Зеленский назначил отца нардепа послом в Ватикане

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Юраша чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане. В эту должность Юраш вступил с 14 декабря.

Глава государства подписал соответствующий указ №654/2021 14 декабря. Об этом говорится на сайте президента Украины.

Андрей Юраш - украинский религиовед и политолог. Является экспертом по вопросам государственно-церковных отношений. Ранее он уже работал с прошлыми президентами Украины.

В 2006 году Юраш был назначен членом Рабочей группы по свободе вероисповеданий при президенте Украины.

Также с 2014 по 2020 год новоназначенный посол работал директором департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины.

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Андрей Юраш является отцом народного депутата от партии "Слуга народа" Святослава Юраша.

Напомним, папа Римский Франциск, который является верховным правителем Ватикана, пожелал, чтобы напряжение вокруг Украины, которая подверглась российской агрессии, снизилось. Причем посредством серьезного международного диалога, а не оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел в двустороннем порядке с Ватиканом проводит возможность организации визита Папы Франциска в Украину. Понтифика католической церкви в Киев пригласил глава государства Владимир Зеленский.

Ватикан – карликовое государство-анклав, самое маленькое официально признанное государство в мире, внутри территории Рима, ассоциированное с Италией. Статус Ватикана в международном праве – вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства Римско-католической церкви.

Дипломатические миссии иностранных государств аккредитуются при Святом Престоле, а не при городе-государстве Ватикан. Иностранные посольства и представительства, аккредитованные при Святом Престоле, ввиду малой территории Ватикана размещены в Риме, включая и посольство Италии, которое, таким образом, находится в её собственной столице.