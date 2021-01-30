Зеленский на видео признал, что 'немного' злится на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "немного" злится на бывшего главу США Дональда Трампа.

Об этом глава государства рассказал в интервью программы Axios на американском телеканале HBO.

"Я вижу, вы злой на президента Трампа. Возможно, немного, да?" – спросил журналист. "Немного", – ответил Зеленский.

Добавим, что полная версия интервью с Зеленским выйдет в воскресенье, 31 января.

Напомним, осенью прошлого года в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Вечером 24 сентября спикер Палаты представителей США, демократка Нэнси Пелоси объявила, что готова начать официальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Причиной стал телефонный разговор Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. 25 сентября Белый дом рассекретил и опубликовал расшифровку скандального разговора.

Трампа обвиняли в том, что во время разговора он якобы попытался надавить на Зеленского в связи с расследованием против украинской компании Burisma, в которой работал Хантер Байден. Президент Украины со своей стороны заявил, что на него никто не давил.

В итоге сенат США рассмотрел дело об импичменте Трампа и заявил о его невиновности.

В мае 2020 года Трамп уволил разведчика, раскрывшего его тайный разговор с Зеленским.

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