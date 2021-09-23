Зеленский на Генассамблее ООН: война на Донбассе – это почти 15 тыс. погибших, цена свободы и независимости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за действий агрессора России в войне на Донбассе погибли почти 15 тысяч людей. Эти жертвы стали ценой, которую государство заплатило за свободу и независимость.

С таким обращением он выступил к собравшимся на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в ночь на 23 сентября, призвав услышать правду о проблеме Украины. Слова гаранта процитировала его пресс-служба на сайте ОПУ.

"Пора просыпаться? Честно – Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов, выстрелов, которые звучат на нашем оккупированном Донбассе восьмой год подряд", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что в 2019-м с такой же трибуны, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН, озвучивал потери Украины в войне. Тогда речь шла более чем о 13 000 погибших и 30 000 раненых. Кроме этого, 1,5 миллиона жителей вынуждены были покинуть свои дома.

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"Каждый год эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой – ежегодно они, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 2021-м. И это уже почти 15 тысяч погибших. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости", – подчеркнул украинский лидер.

Он предположил, что на многолюдных улицах города Нью-Йорк, где проходит сессия, конечно, не слышно так громко выстрелов, как в Донецкой области Украины. Например, в промзоне Авдеевки или на Светлодарской дуге. В то же время гарант отметил: это не означает, что нужно делать вид, будто бы этого нет.

По его словам, Организацию Объединенных Наций нужно оживить, но и она сама должна к этому двигаться – быть мобильной и быстрой.

"Может, нам пора встречаться там, где можно реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы? В мире – тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них. Чтобы оживить ООН, по моему мнению, нужна правда", – подытожил Зеленский.

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