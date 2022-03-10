'Мы не боимся!' Зеленский дал интервью Die Zeit и сказал, чем может блефовать Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза ядерной войны со стороны Владимира Путина – это блеф. Также он сказал, почему хозяин Кремля считает украинского лидера врагом номер один.

Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Die Zeit. По его словам, Москва не рассчитывала, что война для украинцев станет народной. OBOZREVATEL собрал главное из заявлений главы государства.

"Кремль не рассчитывал на то, что эта война станет для нас такой же отечественной, как та, которую Советский Союз вел против Гитлера. Люди Путина просто не знают Украины. Но мы такие. Когда Украина с тобой, ты ощущаешь уверенность. Это такой принцип, которым следовало бы руководствоваться многим на Западе", – подчеркнул президент Украины.

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По мнению Зеленского, он является врагом для Путина, потому что тот так воспринимает реальность: его люди смотрят на государство, они не видят народа.

"Российская сторона надеется, что им удастся всех либо купить, либо запугать. Но поскольку они поняли, что со мной это не работает, они мне угрожают. Это шито белыми нитками", – пояснил глава государства.

Отвечая на вопрос о режиме работы, Зеленский подчеркнул, что он спит очень мало и пьет очень много кофе.

"Провожу множество совещаний и переговоров. Просто занимаюсь невероятно большим количеством дел, необходимых для защиты и спасения моего народа", - добавил он.

Зеленский отметил, что не боится сражений в условиях окружения.

"Мы уже показали миру, что мы способны обороняться. А раз вы заговорили о страхе, то должен вам сказать: это не мы должны бояться, а политики всего мира. Я имею в виду всех тех, кто сейчас смотрит на Украину и думает: а что, если произойдет такое же вторжение в моей стране? Ведь то, что Россия делает сейчас в Украине, другие государства захотят повторить в отношении своих соседей. Поэтому оборона Украины и помощь Запада на самом деле являются глобальной антивоенной акцией. Все потенциальные агрессоры мира должны знать, что их ожидает, если они начнут войну", – подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что он несколько месяцев назад просил о введении превентивных санкций против России.

"Я просил тогда о введении санкций против России, чтобы Путин даже не помышлял о нападении. Этого не было сделано. Я просил помочь Украине с целью обеспечения нашей безопасности. И это тоже не было сделано", – сказал он.

Также, по мнению Зеленского, необходимы дополнительные ограничительные меры. В частности, запрет экспорта нефти и газа, запрет российским судам доступы в международные порты, отключение всех банков от системы SWIFT, причем без действующих сегодня исключений.

"Пока Запад еще не оказал такого экономического давления, которое позволило бы говорить о такой возможности", – добавил он.

Зеленский отметил, что сам акт вторжения для него не стал неожиданным, однако его поразила жестокость со стороны российских солдат.

"То, что российские солдаты совершают по отношению к гражданскому населению, для меня непостижимо. Ни бомбы, которые они бросают на жилые дома, ни ракетные системы, которыми они обстреливают жилые районы. Это – военные преступления", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что у России больше солдат и вооружения, чем у Украины. Но главное отличие в том, что у РФ нет людей, которые ценят свою свободу и готовы бороться до конца: "Поэтому эта война и стала народной войной, в которой каждый человек выполняет определенную функцию. Особенно, что касается территориальной обороны".

Зеленский считает угрозы Путина – блефом.

"Одно дело быть убийцей, другое – самоубийцей. Любое применение ядерного оружия влечет за собой гибель всех сторон, не только того человека, который его применяет. Угроза Путина скорее показывает его слабость. Ядерным оружием угрожают только в том случае, если все остальное не сработало. Я уверен, что Россия осознает катастрофические последствия попытки применения ядерного оружия", – сказал президент.

У главы государства спросили, считает ли он, что объектом агрессии Путина могут стать другие страны, например – Молдова. По мнению Зеленского, российский президент хочет разорвать Европу так же как и Украину.

"Вы слушали заявления Москвы последних лет? Вы там услышали хотя бы одно уважительное высказывание о Европейском Союзе? У вас сложилось впечатление, что Путин признает Европу как равноправную державу? Нет, он хочет разорвать Европу, так же как Украину. Просто послушайте речи российских пропагандистов. Они даже проповеди в церквях читают о завоевании других государств. Молдова, Грузия, Прибалтика. Я уверен, что и Польша под угрозой. По сути весь континент находится в опасности, пока у России есть возможность напасть на другое государство", – отметил он.

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