Вихідні на Трійцю 2021 року в Україні: коли та скільки будемо відпочивати

День Святої Трійці 2021 року в православних християн випадає на неділю, 20 червня. В Україні він є державним святом, у зв'язку з яким передбачено додатковий вихідний день.

Так, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України, понеділок, 21 червня, буде неробочим. Отже, на Трійцю українці відпочиватимуть три дні поспіль: 19, 20 і 21 червня.

Трійця – одне з головних християнських свят, дата якого залежить від дати Великодня. Зокрема, її святкують на 50-й день після Світлого Воскресіння Христового. Тому свято також відоме як П'ятидесятниця.

Відповідно до Священного Писання, саме цього дня Святий Дух зійшов у вигляді вогненних язиків на апостолів Ісуса Христа і Пресвяту Богородицю.

На Трійцю в церквах освячують трави та гілочки дерев, які віряни в якості оберега зберігають цілий рік.

Як відомо, у червні відзначається ще одне державне свято – День Конституції України. Його дата – 28 червня – не змінюється з року в рік. 2021-го свято випадає на понеділок, який буде офіційним вихідним днем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні заснували нове професійне свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Щорічно його будуть відзначати 25 травня.