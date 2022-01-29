Зеленский и Путин могут встретиться в Китае? В Кремле оценили возможность переговоров

У российского президента Владимира Путина полностью не исключают встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским на открытии Олимпийских игры в Пекине. Однако в планах ее нет.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. Путин и Зеленский прибудут в Китай 4 февраля.

"Сейчас в планах такой встречи нет. Хотя мы этого исключать не можем", – сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждается ли возможность встречи с президентом Украины.

Песков добавил, что в графике Путина двусторонние переговоры только с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Анкару. Тогда в Кремле заявили, что Киев "нужно сподвигнуть выполнять Минские соглашения", которые, как он считает, Украина якобы не выполняет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров стран "нормандской четверки". На ней было подписано коммюнике о режиме прекращения огня.