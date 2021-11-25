Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с безопасностью на украинских границах

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с наращиванием российских войск на границе с нашим государством. Политики подчеркнули необходимость продления санкций против РФ и поддержки международных партнеров.

Телефонный разговор глав государств состоялся в четверг, 25 ноября, сообщили на сайте украинского президента. Как отмечается, Зеленский проинформировал канцлера о шагах, которые предпринимает Украина для достижения мира на Донбассе, а также в целом о ситуации в регионе.

Политики во время разговора отметили необходимость продолжать работу в Нормандском формате. Зеленский, помимо прочего, поблагодарил Меркель за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Со своей стороны представитель германского правительства Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter сообщил, что канцлер пообещала украинскому президенту, что подрыв суверенитета Украины не останется без последствий.

Kanzlerin #Merkel hat in einem Telefonat mit dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr #Selensky, игре Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der #Ukraine betont. pic.twitter.com/dLxcFC0Fui — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 25, 2021

Ранее Меркель заявила, что Европейский Союз может ввести дополнительные санкции против Российской Федерации. Это может произойти, если страна спровоцирует обострение на востоке Украины или на белорусско-польской границе.

По данным Минобороны Украины, численность российской армии у наших границ составляет около 90 тысяч человек. В Кремле традиционно отрицают вероятность конфликта, но напоминают о "красных линиях" Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО заявили, что готовы начать диалог с Российской Федерацией для обсуждения "сложных" вопросов. Речь идет, в частности, об увеличении военного присутствия России на границе с Украиной.