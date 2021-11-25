Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с безопасностью на украинских границах

Ольга Липич
Политика
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Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с безопасностью на украинских границах

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с наращиванием российских войск на границе с нашим государством. Политики подчеркнули необходимость продления санкций против РФ и поддержки международных партнеров.

Телефонный разговор глав государств состоялся в четверг, 25 ноября, сообщили на сайте украинского президента. Как отмечается, Зеленский проинформировал канцлера о шагах, которые предпринимает Украина для достижения мира на Донбассе, а также в целом о ситуации в регионе.

Политики во время разговора отметили необходимость продолжать работу в Нормандском формате. Зеленский, помимо прочего, поблагодарил Меркель за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Со своей стороны представитель германского правительства Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter сообщил, что канцлер пообещала украинскому президенту, что подрыв суверенитета Украины не останется без последствий.

Ранее Меркель заявила, что Европейский Союз может ввести дополнительные санкции против Российской Федерации. Это может произойти, если страна спровоцирует обострение на востоке Украины или на белорусско-польской границе.

По данным Минобороны Украины, численность российской армии у наших границ составляет около 90 тысяч человек. В Кремле традиционно отрицают вероятность конфликта, но напоминают о "красных линиях" Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО заявили, что готовы начать диалог с Российской Федерацией для обсуждения "сложных" вопросов. Речь идет, в частности, об увеличении военного присутствия России на границе с Украиной.

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