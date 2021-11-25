Меркель пригрозила России новыми санкциями в случае эскалации на Донбассе

Европейский Союз может ввести дополнительные санкции против Российской Федерации. Это может произойти, если страна спровоцирует обострение на востоке Украины или на беларусско-польской границе.

Об этом предупредила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 25 ноября. Такое заявление прозвучало на совместной пресс-конференции Меркель с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Reuters.

Политик заявила, что усилия Евросоюза нужно объединить для противодействия деятельности России возле украинской границы. Речь идет о скоплении там российских военных и техники. То же самое касается и вопросов, связанных с миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси.

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По словам Меркель, любое проявление агрессии против украинского государства будет "дорого стоить" для России.

Напомним, ранее с подобным заявлением выступили в США. Глава комитета Сената страны по международным отношениям Роберт Менендес предложил ввести новые "сокрушительные" санкции против России в случае ее вторжения в Украину. По его словам, под дополнительные ограничения могут попасть высшие должностные лица РФ, газопровод "Северный поток-2" и крупные финансовые институты.

Кроме того, разведка США предоставила европейским союзникам разведданные, показывающие наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину. Оно возможно, предположительно, уже в начале 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в докладе миссии Украины при ОБСЕ говорится о том, что Россия за последний месяц перебросила на временно оккупированные районы Донбасса десятки цистерн с горючим, вагоны боеприпасов и грузовые колонны с вооружением. Речь идет о периоде с 9 октября по 11 ноября 2021 года.