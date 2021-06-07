Советник Зеленского опроверг слухи о влиянии перестановок в "Нафтогазе" на встречу президентов Украины и США

То, что Белый дом якобы хотел не приглашать президента Владимира Зеленского в Вашингтон после смены руководства НАК "Нафтогаз Украины", никогда не имело какого-либо официального подтверждения. Кроме того, это предположение опроверг телефонный разговор главы США Джо Байдена с украинским лидером.

Об этом в комментарии журналистам в понедельник, 7 июня, заявил внештатный советник Зеленского по сотрудничеству с США Эндрю Мак, передает OBOZREVATEL. Как высказался он, эти сообщения "были опровергнуты лучшим из возможных способов".

"Сегодня [7 июня] украинские медиа сделали большую, но пустую сенсацию из ничего. Американское издание распространило предположение со ссылкой на неподтвержденное анонимный источник о том, почему не запланировано личной встречи президентов Украины и США. Якобы это имело какое-то отношение к смене руководства "Нафтогаза", – рассказал Мак.

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Он подчеркнул, что "это никогда не имело какого-либо официального подтверждения или хотя бы определенного базирования на открытом заявлении кого-либо из должностных лиц". Кроме того, такие заявления не звучали в государственной или непубличной коммуникации между США и Украиной на любом уровне.

"Тем более, что спустя два дня после изменений в "Нафтогазе" госсекретарь Энтони Блинкен официально заявил об официальном визите в Киев и этот визит успешно состоялся", – обратил внимание советник президента.

Тем не менее, эта информация выглядела скандально и различные СМИ в Украине "поставили это в заголовки", отметил он.

"На самом деле, сегодня это было опровергнуто лучшим из возможных способов. Во время разговора президентов Украины и США Байден пригласил Зеленского посетить в июле Вашингтон. Это демонстрирует стопроцентную конструктивность отношений между нашими государствами и отсутствие каких-либо препятствий для контактов двух лидеров, которые периодически "вбрасываются" в украинские медиа или распространяются там", – подытожил внештатный советник главы Украины.

Напомним, о решении Вашингтона отказаться от визита Зеленского написало издание Axios. Заявлялось, что увольнение главы правления госкомпании Андрея Коболева и следом за ним фактически всего наблюдательного совета якобы вызвало в администрации Байдена обеспокоенность.

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