Зеленский должен требовать встречи с Путиным – Шкиль

Президент Украины Владимир Зеленский должен требовать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Украина должна инициировать изменения в нормандском формате.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал депутат Верховной Рады Украины нескольких созывов Андрей Шкиль. "Президент Украины должен обязательно требовать этой встречи. Это демонстрация готовности договориться, а не только воевать", – подчеркнул он.

В то же время политик отметил, что "отказ Путина в любых формах – шутками, приколами или категорическими заявлениями – это демонстрация нежелания решить вопрос через диалог".

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Отвечая на вопрос, как изменится нормандский формат после смены власти в Германии и Франции, Шкиль отметил, что не предполагает существенных изменений, но такие существенные изменения должна предлагать сама Украина.

"Изменится ли нормандский формат, во многом будет зависеть от того, кто победит на выборах в Германии. Во Франции, думаю, с вероятностью 95% останется действующий президент. Политика в нормандском формате фактически не изменится, но Украина должна инициировать изменения к этому формату" , – подчеркнул он.

В частности, по его мнению, следует привлекать США. "Надо приглашать к участию и Соединенные Штаты. В различных формах. Можно говорить о постоянном представителе, который будет участвовать в этом формате", – предположил он.

Следует также "делать международной" и Крымскую платформу, добавил Шкиль.

"Обязательно должен идти месседж к миру и Москве, что Украина никогда не поменяет территориальную целостность на безопасность. Украина всегда будет стоять на принципах неделимости и обеспечения целостности и суверенитета", – убежден политик.

"Постоянная демонстрация желания расширять международный формат отношений, в первую очередь, на площадках пго безопасности, будет создавать очень хороший фон и в нормандском формате, и в отношениях Украины и коллективного Запада", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский сказал о возможном новом формате переговоров по Донбассу. По мнению главы государства, к нему могут присоединиться США.