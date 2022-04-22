Россия должна платить 'налог за войну': Зеленский на сессии Всемирного банка назвал пять главных шагов для победы над РФ

Глава государства Владимир Зеленский выступил на сессии Всемирного банка с участием руководства МВФ и сорока министров финансов. Он детально описал убытки, которые Россия наносит своей военной агрессией в Украине и озвучил пять шагов, необходимых, чтобы ее остановить.

Трансляцию вела пресс-служба Офиса президента. Зеленский пояснил, что участники саммита должны понимать, что эти методы необходимо внедрять уже сейчас, ведь армия оккупантов ежедневно увеличивает разрушения и потери (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, по мнению президента, необходимо:

1. Немедленное поддержание Украины международным банковским сектором, чтобы в руководстве России знали, что война не даст им реализовать ни одну из их захватнических целей;

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2. Немедленно исключить Российскую Федерацию из всех интернациональных денежных институтов;

3. Ввести особый налог за войну. Россия, а после нее любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную экономическую и финансовую стабильность;

4. Подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией каждой стране мира, которая понимает разрушительные последствия военной агрессии в XXI веке;

5. Упорно продолжать блокировать активы русского страны и представителей русской элиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины объяснил, что встреча с его главным визави Владимиром Путиным может не состояться только по двум главным причинам.