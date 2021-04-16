Зеленський: без України життя на Донбасі та в Криму будет гіршим за Чорнобиль

Крим і Донбас – українські території і вони не будуть щасливі без України. Тому що на окупованих землях нема життя.

Про це в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro розповів президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОП. Він навів приклади окупованих Абхазії та Придністров’я.

"Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя. А коли люди нещасливі, вони їдуть із тієї території. Отже, це буде "мертва" територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть у Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто "мертві" регіони, на жаль", – сказав гарант.

Президент додав, що люди на місцях повинні зрозуміти, що вони всі – українці, і вони мають хотіти бути в Україні.

"Так само, як українці на контрольованій території хочуть бути разом з ними. Тому що, я знаю, багато цивільних людей живуть там, як у полоні. Але вони вважають себе українцями", – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що після окупації Росією Крим не став "перлиною біля моря".

"Стало гірше, туризму немає, підприємств немає, роботи немає, ціни високі, води нема. Тому я вважаю, що для них немає майбутнього без України", – резюмував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде в наступ на Донбасі, незважаючи на численні обстріли з боку російських окупантів.