Зеленский анонсировал серьезное соглашение об альянсе Украины и США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут создать двусторонний альянс. Хотя, по его словам, это очень серьезное соглашение, о деталях которого пока рано говорить.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она состоялась 6 мая в Киеве и транслировалась онлайн на Facebook-странице ОП.

Прежде всего президент поблагодарил американскую сторону за двухпартийную поддержку, а также увеличение военной и финансовой помощи нашей стране.

"Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки, вопросы альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но это вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях", – уточнил Зеленский.

Он добавил, что пообщался с Блинкеном на тему безопасности в Черноморском и Азовском регионах и анонсировал "фундаментальную идею" в этом направлении.

"Здесь мы видим совместные действия, и, я считаю, есть фундаментальная идея – пока тоже не буду говорить об этом публично. Надо, чтобы все стороны согласовали ее и тогда все расскажем общественности", – добавил Зеленский.

Отметим: на пресс-конференции президент Украины и глава Госдепа США обсудили войну на Донбассе и "Северный поток-2". О деталях их встречи читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.