Зеленский, Разумков, Тимошенко – лидеры доверия среди украинцев – опрос "Рейтинга"

Глеб Иванов Политика 12:21, 9.04.2021 Обновлено: 12:28, 9.04.2021

Президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко возглавляют рейтинг доверия украинцев к политикам.

Таковы результаты опроса, проведенного в начале апреля Социологической группой "Рейтинг". Согласно ему Зеленскому доверяют 45% опрошенных украинцев, не доверяют – 52%.

На втором месте – Дмитрий Разумков, которому доверяют 32%, не доверяют – 35% респондентов. Третью строчку занимает Юлия Тимошенко – ей доверяют 30%, не доверяют – 68%.

Лидерами по показателю недоверия сегодня является Виктор Медведчук – 71% и премьер-министр Денис Шмыгаль – 50%.

Опрос проводился 6-7 апреля. Опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросу, если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, то Зеленского на них поддержали бы 24,9% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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