Заявление Зеленского о переговорах с РФ Запад мог принять за сепаратную позицию Киева, – Бессмертный

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный обратил внимание на опасность слов президента Владимира Зеленского о прямых переговорах с Россией. Он считает, что Запад мог принять их, как сепаратную позицию.

Об этом дипломат заявил в 2 декабря в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Он призвал власти Украины сохранить коалицию противодействия российской агрессии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я вам скажу, как это услышали в Париже или Берлине (слова Зеленского о готовности к прямым переговорам с Россией): Киев готовится к сепаратным переговорам", – пояснил Бессмертный.

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Он подчеркнул, что переговоры с лидером страны-агрессора один на один не дадут результата. К тому же, как указал дипломат, весь мир уже знает, кто развязал войну.

"Главная задача для Зеленского – сохранить коалицию противодействия Кремлю. Затем этот союз нужно приумножить и создать механизм, который заставит Кремль реагировать на это давление", – сказал Бессмертный.

Кроме того, он заявил о необходимости консолидировать общество и не способствовать его разрыву. Это же, по словам дипломата, касается и диалога с оппозицией.

"Больше всего Кремль хочет, чтобы здесь полыхнуло", – подытожил бывший посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время своего обращения в Верховной Раде заявил, что войну на Донбассе не остановить без прямых переговоров с руководством РФ. Глава государства подчеркнул, что не боится разговора с Владимиром Путиным.

У Путина тогда ответили, что перспективы встречи президентов пока не рассматриваются.